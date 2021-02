Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un coup de tonnerre pour Messi !

Publié le 18 février 2021 à 0h30 par La rédaction

L’ancien président du Barça, de nouveau candidat au poste, Joan Laporta, s’est une nouvelle fois exprimé sur la situation de Lionel Messi. Décryptage.

En marge de la déroute du FC Barcelone contre le PSG, Joan Laporta a une nouvelle fois pris la parole concernant l’avenir de Lionel Messi : « Messi veut gagner avec Barcelone. Je ferai de mon mieux pour le garder, mais il y a des clubs particulièrement intéressés. Leo veut gagner des titres, pas seulement de l'argent. Il n'a jamais été un problème pour le Barça, puisque Messi représente 30% des bénéfices du club ».

Une évolution nette dans ses propos

Comment analyser les propos de l’ancien président du FC Barcelone, de nouveau candidat à la présidence du club ? De manière absolument claire, ils confirment que plus le temps passe, plus Laporta prépare les supporters au départ de Lionel Messi en fin de saison. La tendance se renforce au fil des semaines. Très optimiste il y a quelques mois, mettant en avant son rapport de confiance avec l’attaquant argentin, Laporta a commencé à indiquer qu’il existait une possibilité que Messi ne prolonge pas et qu’il fallait un projet ambitieux pour le convaincre. Aujourd’hui, il en est à glisser qu’il essaiera de le conserver, laissant entendre que le challenge devenait compliqué. L’évolution est nette. Dans ces conditions, il est difficile de ne pas déduire que le départ de Messi en fin de saison devient l’option la plus probable.