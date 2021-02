Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme retournement de situation pour Mbappé ?

Plusieurs éléments concordants sortis ces dernières heures amènent à s’interroger sur l’opération Mbappe-Real. Explication.

Ces dernières heures plusieurs médias, anglais et espagnols, ont évoqué une grande avancée dans le transfert d’Erling Haaland au Real Madrid. Le journaliste Josep Pedrerol a ainsi affirmé sur le plateau de l’émission El Chiringuito : « Pour le moment, le joueur qui est le plus proche du Real Madrid est.... (Erling Braut) Haaland ». Dans le même temps, le média anglais The Independent révélait que le buteur norvégien du Borussia Dortmund avait tranché en faveur d’une signature au Real Madrid cet été, avant d’envisager rejoindre la Premier League dans quelques années.

A priori, ce n’est pas Haaland ou Mbappe

Tout cela amène fatalement à s’interroger sur le transfert de Kylian Mbappe. Compte tenu du coût global de l’investissement nécessaire, le fait de voir le Real privilégier la signature de Haaland peut-il remettre en cause un deal Mbappe ? A l’analyse, cela ne paraît pas devoir être le cas. Le club merengue souhaite bâtir l’équipe des prochaines années autour du duo et il est prêt à faire des gros sacrifices pour financer une telle opération XXL, comme en témoigne la non-prolongation en cours de Sergio Ramos, jugée trop coûteuse à l’aune des dépenses à venir.