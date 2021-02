Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tentative de la dernière chance pour Kylian Mbappé ?

Publié le 18 février 2021 à 12h10 par A.D.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin 2022, Leonardo ferait tout son possible pour lui faire parapher un nouveau bail. Alors qu'il aurait déjà essuyé deux refus de la part de son numéro 7, le directeur sportif du PSG préparerait une nouvelle offre à hauteur de 36M€, soit le salaire que percevrait Neymar actuellement.

Arrivé lors de l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin 2022. Dans cette optique, Leonardo a entamé les discussions avec son numéro 7 pour le prolonger. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait voir ses efforts ne pas porter leurs fruits, car Kylian Mbappé n'est encore totalement convaincu par un renouvellement. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » , a confié la star du PSG au micro de RMC Sport ce mardi soir. Malgré tout, Leonardo ne perdrait pas espoir et tenterait le tout pour le tout pour faire plier Kylian Mbappé.

Une dernière offre de 36M€ pour Kylian Mbappé