Mercato : Après sa masterclass contre le Barça, Mbappé va-t-il prolonger au PSG ?

Publié le 18 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a livré l'un des meilleurs matches de sa jeune carrière. Auteur d'un triplé, l'attaquant du PSG a d'ailleurs relancé les débats sur son avenir. Mais que choisira-t-il ?

C'est un match qui risque de rester gravé un bon moment dans la mémoire des supporters du PSG et de Kylian Mbappé. Mardi soir, l'attaquant français a effectivement écœuré le FC Barcelone en inscrivant un triplé qui a largement contribué au succès parisien au Nou Camp (4-1). Une prestation qui n'est évidemment pas passée inaperçue en Espagne où Kylian Mbappé est convoité par le Real Madrid. Après la rencontre, le Champion du monde évoquait d'ailleurs son avenir au micro de RMC Sport : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu, ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux. » Mais que finira-t-il par choisir ?

Et maintenant, quel avenir pour Mbappé ?