Mercato - Barcelone : Le Barça prend position pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 18 février 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Ronald Koeman verrait son avenir au FC Barcelone s’écrire en pointillés, Joan Laporta a tenu à apporter son soutien à l’entraîneur néerlandais.

Arrivé l’été dernier en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman verrait déjà son avenir être incertain au FC Barcelone. En effet, le Barça traverse une saison peu reluisante, et ce n’est pas la cuisante défaite des Catalans face au PSG cette semaine (4-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions qui va arranger cette situation. Effectivement, il est maintenant annoncé que Ronald Koeman pourrait ne pas survivre à cette lourde défaite et à une élimination le 10 mars prochain lors du match retour contre les Parisiens au Parc des Princes. Seulement voilà, de son côté, Joan Laporta a tenu à apporter son soutien à l’entraîneur du FC Barcelone pour l’heure, le candidat favori à l’élection présidentielle du 7 mars affirmant néanmoins que seuls les résultats seront les juges de son avenir.

« Nous faisons confiance aux entraîneurs »