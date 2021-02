Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi... Le Barça a pris une décision retentissante !

Publié le 18 février 2021 à 12h00 par A.D.

Alors qu'un nouveau président sera élu le 7 mars au FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait ne pas y faire long feu. En effet, le club catalan projetterait de nommer Xavi en tant qu'entraineur pour la saison prochaine.

Pas du tout satisfait de sa saison 2019-2020, le FC Barcelone a décidé de se révolutionner. Outre les changements de joueurs et dans son organigramme, le club catalan a également pris des mesures drastiques pour son banc. En effet, le Barça s'est séparé de Quique Setién à la fin du dernier exercice pour faire confiance à Ronald Koeman. Toutefois, le coach néerlandais pourrait ne pas rester bien longtemps en place à Barcelone. Auteur d'une première partie de saison plus que poussive, Ronald Koeman a subi une lourde défaite à domicile face au PSG en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-4 ce mardi soir). Et alors que ses élections présidentielles devraient se tenir le 7 mars, le Barça envisagerait déjà de remplacer son entraineur par un ancien de la maison : Xavi.

Xavi déjà choisi pour remplacer Koeman la saison prochaine ?

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce jeudi matin, le FC Barcelone voudrait faire de Xavi son nouveau coach pour la saison prochaine. Et pour ne pas arranger les affaires de Ronald Koeman, l'ancien capitaine blaugrana a ouvert grand la porte à un retour au Barça dernièrement « Tout le monde me voit comme entraîneur de Barcelone. Je respecte beaucoup le Barça et (Ronald) Koeman, l’actuel entraineur. Je ne veux pas cacher que j’aimerais entraîner Barcelone, mais en respectant toujours l’actuel entraîneur et le club. Actuellement, il y a des élections, nous verrons quel président sortira. Mais c’est clair : c’est un rêve d’entraîner Barcelone, sans aucun doute » , a confié Xavi lors d'un entretien accordé à la FIFA.