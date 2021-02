Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un atout à 328M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé ?

Publié le 18 février 2021 à 11h15 par Th.B.

Afin de faire face à la crise économique due au Covid-19, le Real Madrid a fait des emprunts aux banques. Disposant d’un montant plus que conséquent, à savoir 328M€, le club merengue pourrait tenter sa chance auprès du PSG pour Kylian Mbappé…

Depuis le premier trimestre de 2020, le monde du football à l’instar de l’ensemble de la société, est confronté à une crise sanitaire qui a engendré un écroulement économique. Les plus grands clubs européens ont dû s’adapter en revoyant leurs plans lors des deux derniers mercato au cours desquels le Real Madrid n’a pas recruté un seul joueur. La Casa Blanca s’est focalisée sur les ventes et est parvenue un renflouer un minimum ses caisses dans lesquelles les recettes se font rares. Afin de pallier à cette récession, le Real Madrid a fait un emprunt important auprès des banques selon As . Et il se pourrait bien qu’il soit la clé de la colossale opération Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG refusant toujours d’admettre en public qu’il prolongera son contrat courant jusqu’en juin 2022 au Paris Saint-Germain.

Un crédit de 328M€ pour tenter un coup avec Mbappé ?