Mercato - PSG : Mbappe n’est toujours pas rassurant pour son avenir...

Publié le 18 février 2021 à 3h15 par A.M.

Après sa démonstration face au FC Barcelone mardi soir (4-1), Kylian Mbappé s'est arrêté au micro de RMC Sport et s'est montré assez évasif au sujet de son avenir.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé discute avec le PSG pour une prolongation afin de sceller définitivement son avenir. Il y a quelques semaines, l'attaquant français se disait d'ailleurs en pleine réflexion à ce sujet. Et après son fabuleux triplé contre le FC Barcelone au Nou Camp mardi soir (4-1), le Champion du monde a de nouveau été interrogé sur son futur, laissant une nouvelle fois planer le doute, tout en rappelant cependant son attachement au PSG.

Mbappe toujours évasif pour son futur