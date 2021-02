Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un coup légendaire pour Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 10h15 par Th.B.

Pour arracher Kylian Mbappé des bras du PSG, le Real Madrid serait prêt à tout et préparerait un énorme chamboulement en interne pour que le champion du monde évolue au Santiago Bernabeu la saison prochaine.

Inutile de dire que la prestation XXL de Kylian Mbappé au Camp Nou mardi soir à l’occasion du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions (4-1 et triplé du Français) n’est pas passée inaperçue du côté du Real Madrid, ennemi juré et rival de longue date du FC Barcelone. En effet, comme le journal As le révèle ce jeudi, les dirigeants merengue se seraient laissés convaincre par ce grand-rendez pour lequel l’attaquant du PSG a répondu présent. Néanmoins, en raison de la crise financière engendrée par l’irruption du Covid-19 lors du premier trimestre de 2020, le Real Madrid serait contraint d’effectuer de lourds sacrifices afin de financer l’opération Kylian Mbappé.

Une révolution à Madrid pour Mbappé, le PSG peut trembler…