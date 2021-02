Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 155M€ était acté pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que tout le monde s’interroge à propos de l’avenir de Kylian Mbappé, tout aurait pu se passer différemment si le joueur du PSG avait rejoint le FC Barcelone en 2017.

A l’été 2017, la planète football n’a pas connu un, mais deux tremblements de terre. Cela a bien évidemment commencé avec le transfert retentissant de Neymar, qui a quitté le FC Barcelone pour le PSG après avoir levé sa clause libératoire de 222M€. Mais le club de la capitale ne s’est pas arrêté en si bon chemin en recrutant par la suite Kylian Mbappé, prêté avec obligation d’achat , à hauteur de 180M€, par l’AS Monaco. Le PSG a réalisé deux énormes coups, notamment en devançant une énorme concurrence pour le prodige tricolore. A l’époque, le Real Madrid était déjà sur les rangs pour Mbappé, mais c’était aussi le cas du FC Barcelone. Venant de perdre Neymar, le club catalan aurait pu se rabattre sur le Français et si l’affaire était quasiment bouclée, c’est finalement Ousmane Dembélé qui est arrivé.

« Ils ont estimé que pour le style de l’équipe, Dembélé était meilleur que Mbappé »