Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès jubile après la masterclass de Kylian Mbappe !

Publié le 18 février 2021 à 3h45 par A.M.

Au lendemain de la prestation exceptionnelle de Kylian Mbappé contre le FC Barcelone (4-1), Pierre Ménès s'enflamme pour l'attaquant du PSG qui fait taire les critiques.

Après une première partie de saison en dents de scie, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'être critiqué par les observateurs et même les supporters du PSG dont certains réclamaient son départ. Mais contre le FC Barcelone mardi soir, le Champion du monde a mis tout le monde d'accord en inscrivant un triplé contre le club blaugrana (4-1) à l'occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Et Pierre Ménès se réjouit du retour en forme de Kylian Mbappé.

«On l’a tellement critiqué, certains supporters parisiens voulant même le voir partir…»