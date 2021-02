Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wenger lâche un gros conseil au PSG pour Lionel Messi !

Publié le 18 février 2021 à 4h30 par T.M.

Evoquant les rumeurs envoyant Lionel Messi au PSG, Arsène Wenger a pris position et donné quelques conseils au club de la capitale.

Concernant l’avenir de Lionel Messi, une grande partie de l’équation pourrait se jouer le 7 mars prochain. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé, une élection de Joan Laporta au poste de président pourrait le convaincre de rester au FC Barcelone. Mais en attendant, rien n’est réglé et alors que l’Argentin est en fin de contrat, il pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison et rejoindre le club de son choix. D’ailleurs, le PSG lui a déjà ouvert grands les bras, multipliant les appels du pied. Mais recruter Lionel Messi serait-il vraiment judicieux ? Pas vraiment aux yeux d’Arsène Wenger.

« Le PSG devrait être plus concentré sur le fait de conserver ses deux meilleurs joueurs »