Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme indice lâché par Al-Khelaïfi sur le mercato ?

Publié le 18 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Emballé par la victoire du PSG sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi a ensuite évoqué la qualité de son équipe avec un message qui pourrait en dire long sur le prochain mercato.

Mardi soir, alors que le PSG est allé cartonne le FC Barcelone au Camp Nou en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (4-1), un homme a tiré son épingle du jeu durant ce choc : Kylian Mbappé. L’attaquant français a inscrit un triplé, relançant ainsi plus que jamais les interrogations sur son avenir puisque la direction du PSG cherche à le prolonger au plus vite. Et en attendant d’être fixé sur l’issue du dossier Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a déclaré sa flamme à l’international français… avec un message très clair sur son avenir ?

« Le groupe est fort, et doit rester à ce niveau »