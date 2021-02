Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Kylian Mbappé après Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 10h45 par La rédaction

Suite à sa victoire 4-1 face au FC Barcelone au Camp Nou mardi soir, le PSG met déjà un pied vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Nasser Al-Khelaïfi a été très satisfait de la prestation de ses joueurs et félicite notamment Kylian Mbappé, auteur d'un triplé.

Ce mardi, le PSG s’est donné un avantage considérable pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions en s'imposant sur la pelouse du FC Barcelone (4-1). Sans Neymar ni Di Maria, les Parisiens ont dominé leur sujet du début à la fin. Kylian Mbappé, auteur d’un triplé, a totalement crucifié les Blaugrana , alors qu'ils menaient au score par l’intermédiaire de Messi sur penalty (27e minute). Si l’euphorie a gagné le coeur du vestiaire du PSG après cette victoire écrasante et historique à l’extérieur, Nasser Al-Khelaïfi a préféré rester très lucide, malgré sa satisfaction évidente, pour s’éviter une totale désillusion le 10 mars prochain, lors de la réception du FC Barcelone au Parc des Princes pour le match retour.

« Quelque chose d'historique pour Mbappé »