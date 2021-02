Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les retrouvailles entre Zidane et CR7 déjà planifiées ? La réponse !

Publié le 18 février 2021 à 10h30 par H.G.

Alors que l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid semble plus incertain que jamais, le technicien français est annoncé dans le viseur de la Juventus en vue de l’été prochain. Seulement voilà, rien n’aurait encore été entrepris dans l’optique de son arrivée chez les Bianconeri.

Le moins que l’on puisse dire est que cette saison 2020/2021 est loin d’être de tout repos pour Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. En effet, le Français est dans l’oeil du cyclone en raison de l’inconstance de son équipe et du visage peu reluisant que cette dernière affiche sur les pelouses de Liga. Plus encore, le technicien madrilène aurait même déjà joué par deux fois son poste cette saison. Et même s’il est parvenu à redresser la barre à chaque fois, Zinedine Zidane verrait son avenir s’écrire en pointillés en vue de la saison prochaine. Concrètement, le Champion du monde 1998 pourrait quitter le Real Madrid au terme de cet exercice, Florentino Pérez ne souhaitant pas le limoger à court ou moyen terme.

Personne à la Juventus n’aurait appelé Zinedine Zidane pour l’instant !