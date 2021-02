Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un souhait fort pour l’avenir de Neymar et Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé arriveront tous deux au terme de leur contrat au PSG dans un an et demi, l’état-major parisien basé au Qatar aurait fixé un cap précis pour leur avenir.

Tous deux arrivés au PSG à l’été 2017, Neymar et Kylian Mbappé font les beaux jours du club de la capitale depuis. Cependant, les deux hommes sont maintenant à un tournant de leur carrière dans la capitale française puisqu’ils sont à un an et demi du terme de leur contrat dans la capitale française. Ainsi, il est urgent pour le PSG de les prolonger afin de ne pas avoir à les vendre l’été prochain pour ne pas s’exposer au risque qu’ils s’en aillent librement. C’est précisément ce à quoi s’emploie Leonardo cette saison, et le directeur sportif parisien serait proche d’avoir réussi sa tâche avec Neymar puisque ce dernier est annoncé proche de prolonger son contrat pour quatre saisons supplémentaires.

Le Qatar rêverait que Neymar et Kylian Mbappé soit encore au PSG lors de la Coupe du Monde !