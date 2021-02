Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise très sérieusement pour l’avenir de Neymar !

Publié le 17 février 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, il est annoncé depuis quelques jours que Neymar serait sur le point de parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. Et cette tendance tend de nouveau à se confirmer ces dernières heures.

Longtemps peu épanoui au Paris Saint-Germain, à tel point qu’il souhaitait absolument s’en aller à l’été 2019 pour retourner au FC Barcelone, Neymar a radicalement changé d’avis après ce départ avorté. Et pour cause, l’international brésilien de 29 ans est désormais tel un poisson dans l’eau dans la capitale française comme le10sport.com vous le révélait l’été dernier. Et désormais, l’ancien numéro 11 du FC Barcelone souhaiterait prolonger son bail au PSG. Cette prolongation serait même imminente à en croire les informations dévoilées par Marcelo Bechler il y a quelques jours, le journaliste brésilien affirmant alors que Neymar avait trouvé un accord avec sa direction dans l’optique de parapher un nouveau contrat de quatre ans. Cependant, s’il a un temps été annoncé que le natif de Mogi das Cruzes pourrait officialiser sa prolongation avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, il n’en finalement rien été. En effet, les Parisiens se sont largement imposés ce mardi au Camp Nou contre les Catalans (4-1), et la prolongation de Neymar n’a toujours pas été annoncée par le club parisien ou son numéro 10.

« Neymar prolongera à 100% son contrat avec le PSG »