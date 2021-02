Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme nouvelle pour Leonardo avec Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 20h15 par H.G. mis à jour le 17 février 2021 à 20h16

Alors qu’il est à près d’un an et demi du terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé commencerait à songer à l’idée de prolonger un peu plus son aventure dans la capitale française.

« Mon avenir ? C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », a confié Kylian Mbappé ce mardi au micro de RMC Sport au sortir de la victoire 4-1 du PSG face au FC Barcelone au Camp Nou pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce faisant, le Français a entretenu le flou entourant la question de son avenir. Il faut dire que son contrat prendra fin le 30 juin 2022 et que Paris pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre l’été prochain faute de prolongation d’ici-là, sous peine de s’exposer alors à son départ libre un an plus tard. Ainsi, Leonardo oeuvre en coulisses afin de convaincre Kylian Mbappé de prolonger encore un peu plus son aventure dans le club de sa ville natale. Et visiblement, le travail du directeur sportif du PSG commencerait à porter ses fruits…

Kylian Mbappé serait prêt à rester un an ou deux de plus au PSG !