Mercato - Real Madrid : Entre Mbappé et Haaland, ça chauffe à Madrid !

Publié le 18 février 2021 à 6h15 par Th.B.

En quête d’un attaquant de classe mondiale dans le cadre du prochain mercato, le Real Madrid voyant le dossier Kylian Mbappé se compliquer et surtout s’éterniser, semblerait avoir passé la seconde dans l’opération Erling Braut Haaland.

Après s’être montré inactif lors des deux dernières sessions de transfert au rayon des arrivées, le Real Madrid serait susceptible de frapper fort à l’intersaison. Les plus grands noms sont liés au club merengue, à l’instar de David Alaba et surtout de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. En ce qui concerne la star du PSG, son contrat court jusqu’en juin 2022. Cependant, les dirigeants parisiens travailleraient d’arrache-pied afin que l’attaquant accepte de prolonger son engagement envers le club de la capitale où il a encore une fois assuré mardi soir se sentir bien. La donne serait bien différente dans le dossier Haaland.

Haaland plus proche du Real Madrid que Mbappé ?