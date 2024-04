Mercato - PSG : Luis Enrique annonce son club pour la saison prochaine

Thibault Morlain

Avec la prolongation de Xavi au FC Barcelone, les rumeurs d'un retour de Luis Enrique en Catalogne tombent donc à l'eau. Quid alors de l'avenir de l'actuel entraîneur du PSG ? Alors que l'Espagnol est sous contrat jusqu'en 2025 à Paris, Luis Enrique a lâché un indice ce vendredi à propos d'où il sera la saison prochaine.

Venu au PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a signé jusqu'en 2025. Mais ces dernières semaines, un froid avait été jeté sur l'avenir de l'Espagnol à Paris puisque certains l'annonçaient de retour au FC Barcelone pour remplacer Xavi. Cela n'arrivera finalement pas et de son côté, Luis Enrique semble déjà savoir où il sera pour son avenir.

Luis Enrique analyse son PSG

Sous contrat jusqu'en 2025, Luis Enrique se projette d'ores et déjà sur la saison prochaine avec le PSG. « Oui il y a plus de maturité maintenant qu'en févier. Mais cela fait partie d'un processus, le PSG a changé beaucoup de choses depuis cet été. C'est une période et un cycle de construction », explique l'Espagnol en conférence de presse ce vendredi.

« L'année prochaine on sera encore meilleur »