Mercato - Real Madrid : L’avenir d’un protégé de Zidane totalement relancé par Paul Pogba ?

Publié le 17 février 2021 à 0h30 par B.C.

Alors que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été, Federico Valverde figurerait sur les tablettes des Red Devils pour remplacer l’international français.

Chaque été, Paul Pogba se retrouve au coeur des rumeurs pour son avenir, et cette année ne fera pas exception. Recruté par Manchester United à l’été 2016, l’international français verrait d’un bon oeil son transfert, à une année de la fin de son contrat. En décembre, Mino Raiola avait d’ailleurs acté le départ de son joueur dans un entretien accordé à Tuttosport : « Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Depuis, Paul Pogba a retrouvé des couleurs chez les Red Devils , mais son avenir reste très incertain, incitant sa direction à préparer l’avenir.

Manchester United s’intéresserait à Valverde