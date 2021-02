Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace se précise dans ce dossier à 68M€ !

Publié le 16 février 2021 à 22h15 par D.M.

Performant au FC Séville, Jules Koundé intéresserait les plus grands clubs européens à l’instar du Real Madrid, du PSG ou encore de Manchester United.

Discret lors du dernier mercato hivernal, le PSG devrait se montrer actif lors de la prochaine session de transferts et souhaiterait notamment renforcer la défense centrale. Comme annoncé par le 10 Sport le 9 février dernier, le club parisien continue de suivre la situation de David Alaba, qui a annoncé ce mardi son départ du Bayern Munich à la fin de la saison. Par ailleurs, plusieurs défenseurs centraux évoluent en Liga auraient tapé dans l’œil de Leonardo à l’instar de Sergio Ramos (Real Madrid) ou encore de Jules Koundé (FC Séville).

Solskjaer serait fan de Koundé