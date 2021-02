Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du clan Kean sur son avenir !

Publié le 18 février 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant l’avenir de Moise Kean, le frère de l’Italien lui a fait passer un message à ce sujet.

A nouveau buteur ce mardi face au FC Barcelone, Moise Kean réalise une excellente saison avec le PSG. Prêté par Everton, l’Italien se relance totalement après un dernier exercice très compliqué en Premier League. Mais face à ces performances, les questions sur son avenir de plus en plus nombreuses. En effet, le PSG n’a aucune option d’achat pour Kean, qui doit donc faire normalement son retour chez les Toffees en fin de saison. Si Leonardo veut conserver l’attaquant, il faudra donc négocier avec Everton, mais Carlo Ancelotti semble compter sur lui pour l’avenir.

« J’espère le revoir en Italie »