Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Le clan Kean se prononce sur son départ !

Publié le 18 février 2021 à 9h38 par A.D.

Formé à Turin, Moise Kean a quitté la Juventus pour rejoindre Everton à l'été 2019. Alors que son frère est actuellement prêté au PSG, Giovanni Kean s'est livré sur son départ de La Vieille Dame.