Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros attaquant de Pochettino sur le départ ?

Publié le 18 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Buteur mardi soir contre le FC Barcelone, Moise Kean s’est imposé comme un élément très important du PSG cette saison. Pourtant, il ne devrait pas rester l’été prochain…

« La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique », confiait Moise Kean mardi soir après le carton du PSG face au FC Barcelone (4-1) durant lequel l’attaquant italien y est d’ailleurs allé de son petit but. Très convaincant depuis son arrivée en prêt l’été dernier, Moise Kean pourrait être transféré définitivement au PSG qui souhaite le conserver en fin de saison. Mais ce dossier sera compliqué…

Ancelotti veut faire revenir Kean