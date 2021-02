Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bonne nouvelle pour les finances de McCourt !

Publié le 18 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Grande priorité de l’OM au poste d’entraîneur, Jorge Sampaoli pourrait finalement débarquer libre puisque l’Atlético Mineiro aurait décidé de résilier son contrat. Et Frank McCourt n’aura pas besoin de payer une indemnité…

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas début février, l’OM est plus que jamais à la recherche de son nouvel entraîneur. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité que plusieurs profils de prestige tels que Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre avaient rapidement recalé Pablo Longoria, et le directeur sportif de l’OM se concentre d’ailleurs depuis quelque temps sur un autre gros nom : Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu’en décembre prochain avec l’Atletico Mineiro, l’entraîneur argentin ne semblait pas en mesure de rejoindre le club phocéen. Mais la donne a changé dans ce dossier…

Sampaoli bientôt libéré ?

Comme l’a annoncé L’Equipe mercredi, la direction de l’Atletico Mineiro aurait finalement décidé de laisser partir libre Jorge Sampaoli, et ce dernier pourrait donc par la suite s’engager avec l’OM sans que Frank McCourt n’ait besoin de mettre la main à la poche pour racheter ses derniers mois de contrat. De bon augure pour le propriétaire américain de l’OM.