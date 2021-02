Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, c'est maintenant ou jamais

Publié le 18 février 2021 à 17h30 par A.C.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi intéresse logiquement les plus grands clubs au monde et le Paris Saint-Germain semble bien en première ligne.

C’est une situation assez inédite. Pour la première fois de l’histoire, il y a une réelle possibilité de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone. Son contrat se termine en effet dans seulement quelques mois et, pour l’instant, une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour. Car entre le Covid-19 et l’absence de véritable direction, le Barça n’a aucune marge de manœuvre. De son côté, Messi ne semble vouloir prendre aucune décision avant l’arrivée d’un nouveau président... alors même qu’il est libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier ! Cette situation ne fait qu’alimenter les spéculations autour de son possible départ, avec le Paris Saint-Germain prêt à l’accueillir les bras ouverts. Sans clairement annoncer la volonté de le recruter, Leonardo a en effet toujours laissé entendre que Messi pouvait intéresser le PSG, seul club avec Manchester City qui semble capable de tenter le coup.

Le PSG au premier rang pour Messi

En coulisses, le Paris Saint-Germain a déjà commencé à tisser sa toile. D’après les informations de RMC Sport , Lionel Messi intéresse le PSG et cela ne devrait que se confirmer avec un possible départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en 2022. Ainsi, le club de la capitale se serait directement renseigné et serait donc bien positionné pour la star du FC Barcelone. Parallèlement, son ancien coéquipier Neymar essayerait de le convaincre de le rejoindre au PSG, puisque lui pourraient bien prolonger son contrat. Toujours selon RMC , au sien du club on assurerait qu’il est impensable de ne pas tenter le coup pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, alors qu’il se retrouve justement à quelques mois de la fin de son contrat.

Laporta, le nouvel espoir du Barça

En Catalogne, l'espoir de voir Lionel Messi prolonger semblait diminuer au fil des mois et des semaines. Pourtant, un homme pourrait tout changer. Il s’agirait, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, de Joan Laporta. L’ancien président du FC Barcelone est un proche de Messi et l’un des grands favoris pour les élections actuelles. Un scénario confirmé par Guillem Balague ce mercredi, qui annonce que Laporta serait persuadé de convaincre Messi de prolonger son contrat et donc de rester au Barça. La fin de cette saison sera surement cruciale dans cet énorme feuilleton, qui devrait encore nous tenir en haleine pendant plusieurs semaines.