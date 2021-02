Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un obstacle de taille sur la route de Leonardo pour Messi ?

Publié le 18 février 2021 à 14h10 par Th.B.

Proches depuis de longues années, Cesc Fabregas et Lionel Messi cultiveraient le désir d’un jour évoluer en MLS. De quoi faire naître un danger pour le PSG dans la course à la signature de Lionel Messi ?

Ayant évolué avec Cesc Fabregas pendant trois années à La Masia entre 2000 et 2003, Lionel Messi a pu jouer avec l’ancien international espagnol l’espace de trois autres saisons entre 2011 et 2014 avec l’équipe première du FC Barcelone. De quoi lui avoir permis de renouer les liens avec son grand ami Messi. Et bien que Fabregas soit désormais un joueur de l’AS Monaco, le milieu de terrain de l’ASM resterait en contact avec le capitaine du FC Barcelone. De plus, Cesc Fabregas aurait un gros projet commun avec Lionel Messi pour l’avenir et souhaiterait partir à la conquête de l’Amérique alors que le PSG aurait toujours la ferme intention de s’attacher les services du capitaine du FC Barcelone.

Un challenge en MLS souhaité par Fabregas et Messi ?