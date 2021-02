Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid joue son va-tout pour Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 13h15 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé pourrait bien troquer la tunique parisienne afin d’arborer celle du Real Madrid la saison prochaine. Néanmoins, le champion du monde devra faire des concessions.

Qui signera au Real Madrid à l’occasion du prochain mercato ? Erling Braut Haaland ou Kylian Mbappé ? Dans la nuit de lundi à mardi, le journaliste d’ El Chiringuito Josep Pedrerol révélait qu’à ce moment précis, l’attaquant du Borussia Dortmund était plus proche de rejoindre la Casa Blanca que le champion du monde du PSG. Cependant, entre temps, Mbappé a délivré une masterclass au Camp Nou mardi soir lors du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions en inscrivant un triplé face au FC Barcelone (4-1). De quoi redistribuer les cartes au sein du Real Madrid et de faire du buteur du PSG sa grande priorité à en croire As . Cependant, hormis la question de l’indemnité de transfert, le Real Madrid devra également parvenir à trouver un terrain d’entente avec le joueur sur son salaire.

Un dilemme financier se présenterait à Mbappé