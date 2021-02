Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation à 100M€ sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 16h15 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait se montrer très dur en affaire concernant Kylian Mbappé. Malgré tout, le champion du monde aurait une solution pour forcer son départ.

Après la rencontre face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a assuré être toujours en pleine réflexion concernant son avenir. Il faut dire que l’attaquant du PSG se retrouve à un moment important de sa carrière. En effet, alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat à l’été, il pourrait être dans une position idéale pour s’en aller, notamment au Real Madrid, ou alors il pourrait très bien prolonger avec le PSG. Mbappé doit donc se poser les bonnes questions. Toutefois, même si le Français venait à ne pas prolonger, le club de la capitale pourrait ne pas faciliter son départ. Ce mercredi, il était notamment expliqué qu’au Qatar, on attendrait 200M€ pour Kylian Mbappé.

Le règlement de la FIFA en faveur de Mbappé