Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Neymar... Zidane a des arguments pour Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé serait dans le collimateur du Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé a préféré rejoindre le PSG en 2017, le club merengue serait toujours aussi déterminé à le recruter. Et pour convaincre Kylian Mbappé de rallier sa cause, Zinedine Zidane aurait plusieurs arguments de poids.

Sous le charme de Kylian Mbappé depuis ses débuts à l'AS Monaco, le Real Madrid a été devancé par le PSG à l'été 2017. En effet, le champion du monde français a préféré rester en Ligue 1 encore quelques années pour s'y imposer, avant d'aller à la conquête de l'Europe. Malgré son échec il y a près de quatre ans, la Maison-Blanche n'aurait pas oublié l'idée de recruter Kylian Mbappé, bien au contraire. Et alors que le numéro 7 du PSG sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait avoir une grosse fenêtre de tir lors du prochain mercato estival. D'autant que Kylian Mbappé est toujours dans le doute quant à son avenir, ayant du mal à choisir entre une prolongation et un départ. « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » , a confié l'attaquant de 22 ans au micro de RMC Sport après la carton face au FC Barcelone (1-4) ce mardi soir.

Une histoire prestigieuse au Real Madrid

Prêt à sauter sur l'occasion, le Real Madrid manquerait de ressources pour boucler l'opération Mbappé l'été prochain. Comme l'a indiqué ABC ce mercredi, Zinedine Zidane et Florentino Pérez n'auraient pas les moyens de payer à la fois 150M€ d'indemnité de transfert au PSG et un salaire de 50M€ bruts minimum pendant 6 ans à Kylian Mbappé. Par conséquent, Zinedine Zidane ne devrait pas s'attaquer à l'international français cet été, et devrait plutôt essayer de le faire patienter encore un an pour le récupérer gratuitement lorsqu'il sera libre de tout contrat le 30 juin 2022. Toutefois, pour mener à bien ce plan, Kylian Mbappé ne devra pas prolonger avec le PSG d'ici là. Et pour convaincre l'ancien de l'AS Monaco de faire cet effort pour rejoindre le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait des arguments de taille à faire valoir.

Devenir l'héritier de Cristiano Ronaldo ?