Mercato - PSG : Le Real Madrid prend une grosse décision dans le dossier Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 13h45 par T.M.

Après son triplé face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est plus que jamais ciblé par le Real Madrid. Pour autant, Florentino Pérez ne voudrait pas se froisser avec la direction parisienne pour le Français. Explications.

Ce n’est clairement plus un secret pour personne, Kylian Mbappé est le grand rêve du Real Madrid. D’ailleurs, ce feuilleton est reparti du plus belle suite à la prestation XXL de l’attaquant du PSG face au FC Barcelone. Auteur d’un triplé, Mbappé a vu les supporters madrilènes interpeller Florentino Pérez pour le recruter, mais après cette rencontre, il a fait savoir qu’il était toujours en pleine réflexion. Alors qu’il pourrait être dans une position idéale pour s’en aller cet été, Kylian Mbappé pourrait également prolonger avec le PSG, qui est prêt à tout pour le conserver.

Le Real Madrid attend le feu vert !