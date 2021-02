Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur un choix fort de Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 15h15 par Th.B.

Joueur incontournable du PSG, Kylian Mbappé aurait pu ne pas arborer la tunique parisienne puisqu’un départ à Arsenal après sa formation à l’AS Monaco était dans les tuyaux selon Arsène Wenger.

Kylian Mbappé fait aujourd’hui les beaux jours du PSG, en atteste sa performance XXL au Camp Nou mardi soir face au FC Barcelone au cours de laquelle il a inscrit un triplé lors de la large victoire parisienne face aux Blaugrana (4-1). Néanmoins, avant qu’il ne se dévoile aux yeux de l’Europe lors de la saison 2016/2017 avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé était en proie au doute quant à son avenir sur Le Rocher. Et l’option Arsenal lui aurait plus que traversé l’esprit d’après Arsène Wenger, manager des Gunners à l’époque qui a fait savoir qu’il avait fait le chemin jusqu’à son domicile pour évoquer une arrivée dans le club du nord de Londres.

« Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement »