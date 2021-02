Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’agent de Gareth Bale met les choses au point sur son avenir !

Publié le 18 février 2021 à 15h00 par T.M.

A Tottenham, cela ne se passe pas forcément bien pour Gareth Bale. Alors que le Gallois pourrait revenir au Real Madrid à la fin de la saison, son agent a fait le point sur son avenir.

Pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a dû s’exiler pour rejouer au football. Et l’été dernier, le Gallois est revenu là où il a explosé, à Tottenham. A 31 ans, l’ailier a donc été prêté chez les Spurs pour relancer sa carrière, mais jusqu’à présent, l’aventure a plutôt été un fiasco. En effet, ces dernières semaines, José Mourinho a multiplié les coups de gueule à l’encontre de Gareth Bale. Face à cette tournure, cela semble difficilement envisageable de voir Tottenham conserver son ancien joueur à l’issue de la saison. Par conséquent, d’ici quelques mois, Bale devrait revenir au Real Madrid.

« Nous devons attendre et voir ce qui se passe »