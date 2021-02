Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le terrible aveu du clan Gareth Bale sur son avenir !

Publié le 17 février 2021 à 23h30 par B.C.

Alors que le Real Madrid espère se séparer définitivement de Gareth Bale cet été, l’international gallois peine à s’imposer à Tottenham, où il est prêté. Pour justifier cette méforme, son agent estime que l’attaquant arrive tout simplement en fin de carrière.

À 31 ans, on pourrait penser que Gareth Bale dispose encore de quelques belles années au haut-niveau dans ses jambes. Pourtant, l’international gallois n’y arrive plus. N’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane depuis le retour du Français au Real Madrid, le Gallois est parti se relancer à Tottenham cette saison en prêt, mais l’attaquant rencontre les mêmes difficultés avec José Mourinho. Le Special One ne compte pas vraiment sur sa recrue, qui n’est apparue qu’à 7 reprises en Premier League. Alors que les Merengue espéraient voir Tottenham acheter définitivement le Gallois à l’issue de la saison, cela semble être peine perdue. Et pour justifier cet échec, Jonathan Barnett a dressé un terrible constat…

Gareth Bale est « en fin de carrière » selon son agent