Mercato - OM : Arrivée imminente pour Sampaoli ? La réponse !

Publié le 17 février 2021 à 22h10 par A.M.

Très bien parti pour succéder à André Villas-Boas sur le banc de l'OM, Jorge Sampaoli pourrait toutefois attendre encore quelques semaines avant de débarquer à Marseille.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas. Après avoir essuyé plusieurs refus, Pablo Longoria a concentré ses efforts sur le technicien argentin dont le contrat court jusqu'en décembre prochain avec l'Atlético Mineiro. Et alors qu'une clause libératoire estimée à 670 000€ serait présente dans son contrat, l'ancien sélectionneur du Chili pourrait finalement être libéré de son bail. Autrement dit, son arrivée à l'OM est très bien engagée, reste désormais à en connaître la date.

Arrivée avant la fin mars à l'OM ?