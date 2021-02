Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle à 5M€ pour la venue de Jorge Sampaoli ?

Publié le 17 février 2021 à 14h10 par T.M.

Si Jorge Sampaoli semble se rapprocher de plus en plus de l’OM, il resterait tout de même des détails à régler et notamment son futur salaire sur la Canebière.

Aujourd’hui, la priorité de l’OM semble très claire pour son prochain entraîneur. Afin d’oublier André Villas-Boas, toujours mis à pied, Pablo Longoria travaille actuellement d’arrache-pied pour faire venir Jorge Sampaoli, lui le disciple de Marcelo Bielsa. Forcément, cette filiation fait saliver sur la Canebière, mais bien que ce dossier soit bien engagé, il y aurait encore des détails à régler. Tout d’abord, il faut trouver un accord avec l’Atlético Mineiro, club avec lequel Sampaoli est sous contrat jusqu’en décembre 2021. Alors qu’un accord pour une séparation à l’amiable pourrait prochainement être trouvé, il faudra ensuite que l’OM se mette d’accord avec l’Argentin sur les termes de son contrat.

Un salaire qui pose problème…

Et à en croire le journaliste Fabrice Hawkins, cela discuterait actuellement en coulisse entre Jorge Sampaoli et l’OM. Et visiblement, le futur salaire de l’Argentin serait l’un des gros points de discorde. Pour venir s’installer sur le banc du Vélodrome, Sampaoli réclamerait pas moins de 5M€ par saison. Or, pour son prochain entraîneur, l’OM disposerait d’une enveloppe inférieure à ce montant. De quoi faire capoter l’affaire ? Pas forcément. En effet, comme l’a précisé Fabrice Hawkins, les deux parties seraient tout de même confiantes concernant un futur accord.