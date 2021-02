Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait son principal adversaire pour Koundé !

Publié le 17 février 2021 à 13h45 par T.M.

Sous le charme de Jules Koundé, Leonardo pourrait bien avoir du mal à l’amener au PSG.

Lors du prochain mercato estival, l’une des priorités du PSG serait notamment de faire venir un nouveau défenseur central. Qui sera alors l’heureux élu ? Depuis plusieurs semaines, la rumeur Sergio Ramos prend de l’ampleur dans la capitale, mais ça ne serait pas tout puisque Leonardo voudrait également recruter Jules Koundé. Excellent avec le FC Séville, le Français aurait tapé dans l’oeil du PSG à tel point que selon les dernières informations de La Razon , Leonardo serait prêt à s’aligner sur les 90M€ de la clause libératoire de Koundé.

Le Real Madrid est sur le coup !