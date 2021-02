Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola est passé à l’action en coulisses pour Paul Pogba !

Publié le 18 février 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que Paul Pogba pourrait quitter Manchester United l’été prochain, Mino Raiola commencerait d’ores et déjà à s’activer afin de lui trouver un point de chute.

Paul Pogba pourrait actuellement être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur de Manchester United. En effet, comme l’a expliqué Mino Raiola il y a maintenant plusieurs semaines, son client n’est pas heureux chez les Red Devils et se dirige donc vers un départ au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, à un an de la fin de son contrat avec l’écurie entrainée par Ole Gunnar Solskjær. Plusieurs clubs seraient prêts à tenter une offensive afin de s’attacher les services de l’international français, parmi lesquels figureraient le PSG, le Real Madrid ou encore la Juventus.

Quelque chose de grand se préparerait pour Paul Pogba !