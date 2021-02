Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La course à la signature de Pogba est lancée…

Publié le 15 février 2021 à 23h45 par Th.B.

Nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino serait prêt à accueillir Paul Pogba au Paris Saint-Germain. Néanmoins, la Juventus promettrait une rude bataille à Leonardo dans ce dossier.

« Un retour à la Juve ? Ce que je dois faire je ne dois pas le faire devant vous, mais devant d’autres personnes. J’ai toujours travaillé dans l’ombre et je dois continuer à le faire » . Pour TMW , Mino Raiola évoquait dernièrement son changement de stratégie concernant l’avenir de Paul Pogba. Le sulfureux agent du milieu de terrain de Manchester United est pourtant connu pour ses déclarations chocs dans la presse. À l’occasion de cet entretien avec le média transalpin, Raiola expliquait vouloir tenter une différente approche désormais alors que Paul Pogba était métamorphosé à Manchester avant sa récente blessure. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Pogba figurerait sur les tablettes du PSG, son profil étant apprécié de Mauricio Pochettino, mais aussi de la Juventus, son ancien club. Et la Vieille Dame ne compterait pas laisser le champ libre au PSG dans la course à la signature de Paul Pogba.

Pogba, la signature rêvée de la Juventus