Mercato - PSG : Changement de stratégie pour Paul Pogba !

Publié le 13 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino et Leonardo émettraient le même souhait, à savoir recruter Paul Pogba au PSG dans le cadre du prochain mercato, Mino Raiola a calmé le jeu concernant les spéculations qui circulent dans la presse au sujet de l’avenir de son client.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Mino Raiola. Sulfureux représentant de Paul Pogba et de bien d’autres stars du ballon rond, l’agent italo-néerlandais est réputé pour mettre le feu dans la presse à l’approche des fenêtres des transferts concernant l’avenir de ses clients. C’est fréquemment le cas avec l’une de ses stars Paul Pogba pour qui il a déjà par le passé ouvert la porte au Real Madrid ou à un retour à la Juventus. Pour Tuttosport en décembre dernier, Raiola allait même plus loin en assurant que l’aventure du milieu de terrain des Red Devils était terminée alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022. Le PSG, notamment sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, serait sur les rangs afin de l’accueillir l’été prochain. Néanmoins, la Juventus ne lâcherait pas l’affaire. De quoi inciter Mino Raiola à en rajouter une couche sur un départ de Pogba de Manchester United pour le PSG ou la Juve ? Pas vraiment.

« Ce que je dois faire je ne dois pas le faire devant vous »