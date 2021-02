Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé commencerait à agacer en interne !

Publié le 18 février 2021 à 16h45 par A.C.

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé pourrait prolonger au Paris Saint-Germain... mais ce dossier semble trainer en longueur.

En l’absence de Neymar lors du huitième (1-4) de finale de Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est affirmé comme le véritable leader du Paris Saint-Germain. Son triplé face au FC Barcelone de Lionel Messi fait le tour du monde depuis mardi et Mbappé s’affiche en Une des plus grands quotidiens sportifs. Cela ne fait qu’alimenter les spéculations autour de son avenir, puisque son contrat se termine en juin 2022, Leonardo s’efforce de le convaincre de prolonger au PSG... mais le joueur ne s’est jamais clairement prononcé. Même après la large victoire sur le Barça, il a lâché : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais ».

Mbappé aurait un contrat de quatre ans dans les mains, mais...