Mercato - PSG : Real Madrid, Ousmane Dembélé... Cette incroyable révélation sur Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 14h15 par A.D.

Alors que l'AS Monaco lui aurait demandé 180-200M€ pour Kylian Mbappé en 2017, le Real Madrid aurait décidé de renoncer à l'idée de le recruter. A prix égal, le club merengue aurait « presque » préféré s'offrir Ousmane Dembélé lors de cette fenêtre de transferts.

Totalement sous le charme de Kylian Mbappé, Zinedine Zidane aurait souhaité s'offrir ses services à l'été 2017. Après avoir sondé l'AS Monaco, le Real Madrid aurait finalement décidé de ne pas se jeter sur le champion du monde français lors de cette fenêtre de transferts, laissant le champ libre au PSG. En effet, les Monégasques auraient fixé un prix compris entre 180 et 200M€ pour le transfert de Kylian Mbappé. Et d'après les dernières indiscrétions d' El Larguero , le Real Madrid aurait refusé de débourser une telle somme car il avait déjà Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale et Marco Asensio dans son effectif. D'ailleurs, Kylian Mbappé n'était pas forcément le premier choix de la Maison-Blanche à la fin de la saison 2016-2017.

Ousmane Dembélé préféré à Kylian Mbappé en 2017 ?