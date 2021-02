Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Lionel Messi

Publié le 18 février 2021 à 21h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi figure sur les tablettes du PSG. Toujours dans le doute quant à son avenir, l'international argentin est prêt à rester si Joan Laporta remporte les élections présidentielles. Et cela tombe bien, puisque le candidat à la succession de Carles Tusquets ne compte pas laisser filer Lionel Messi.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi aurait fait parvenir un burofax à sa direction pour l'informer de son intention de partir. Alors que son départ à été bloqué, La Pulga est désormais totalement maitre de son destin. Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Toutefois, le capitaine et numéro 10 du Barça ne compte pas activer cette option trop tôt. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi veut connaitre l'identité du prochain président du FC Barcelone avant de sceller définitivement son avenir. Et d'après nos informations du 9 février, le vétéran de 33 ans envisage de rester en Catalogne et de prolonger avec son club de toujours si Joan Laporta remporte les élections du 7 mars.

«Je me sens capable de le persuader Lionel Messi»