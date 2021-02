Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un incroyable plan à l’étude pour recruter Haaland ?

Publié le 18 février 2021 à 17h00 par T.M.

Alors que le Real Madrid estimerait l’opération Haaland à plus de 100M€, un plan serait à l’étude pour faire baisser l’addition.

A l’instar de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland est également l’un des grands rêves du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022, le buteur du Borussia Dortmund ne semble d’ailleurs pas insensible à l’intérêt des Merengue. « Les fans du Real Madrid me veulent ? C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut ! », a révélé le Norvégien ce mercredi après sa démonstration face au FC Séville. L’avenir de Haaland pourrait donc s’écrire au Real Madrid, mais pour cela, il faudra notamment se mettre d’accord avec le BVB, surtout d’un point de vue financier.

Le Real Madrid veut faire baisser l’addition