Mercato - Real Madrid : Haaland donne une grosse indication à Zidane pour son avenir !

18 février 2021

Arrivé au Borussia Dortmund lors de l'hiver 2020, Erling Braut Haaland serait plus que jamais dans le viseur de Zinedine Zidane. Après avoir répondu à l'intérêt du coach du Real Madrid, le buteur norvégien a expliqué qu'il comptait jouer la Ligue des Champions chaque saison jusqu'à la fin de sa carrière. Un moyen de mettre la pression au BVB, à 6 points d'une place qualificative pour la prochaine C1 en Bundesliga.

Auteur d'une début de saison 2019-2020 sensationnel, Erling Braut Haaland a alarmé les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Plutôt que de rejoindre le club le plus titré en Ligue des Champions (13 titres) ou un autre membre du top 5 mondial, le buteur de 20 ans a préféré s'engager en faveur du Borussia Dortmund pour parfaire sa progression. Transféré du RB Salzbourg au BVB en janvier 2020, Erling Haaland a confirmé les espoirs placés en lui. A tel point qu'il aurait toujours de nombreux admirateurs à travers l'Europe. Alors qu'il serait suivi de près par le Real Madrid, Manchester City et United, notamment, la pépite norvégienne aurait déjà dressé son plan de carrière. D'après les dernières indiscrétions de The Independent , il privilégierait un départ en Espagne dans un premier temps, avant de rejoindre l'Angleterre par la suite. Un choix qui place le Real Madrid en pole position aujourd'hui.

«Je me suis fixé l’objectif de jouer la Ligue des Champions chaque saison»