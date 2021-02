Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland répond à l'intérêt de Zidane !

Publié le 18 février 2021 à 8h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait toujours dans le collimateur du Real Madrid. Après la victoire du BVB sur la pelouse de Séville ce mercredi soir, le buteur norvégien a évoqué l'intérêt de Zinedine Zidane.

Après s'être révélé au RB Salzbourg, Erling Braut Haaland a décidé de donner une nouvelle trajectoire à sa carrière en rejoignant le Borussia Dortmund en janvier 2020. Dans le club de la Ruhr depuis un peu plus d'un an, le buteur norvégien enchaine les grosses performances. Et cela n'échapperait pas au Real Madrid, qui serait toujours sur les traces d'Erling Haaland. Auteur d'un doublé en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir (Séville 2-3 Dortmund), la pépite de 20 ans a été interrogé sur l'intérêt de Zinedine Zidane à l'issue de la partie. Comme il l'a reconnu lui-même, Erling Haaland est flatté de figurer sur les tablettes du Real Madrid.

«L'intérêt du Real Madrid ? C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut»