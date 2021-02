Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland pose une condition pour son avenir !

Publié le 18 février 2021 à 11h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du Real Madrid ainsi que du FC Barcelone, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund si le club allemand ne parvenait pas à décrocher son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Le Real Madrid et le FC Barcelone, via le candidat à la présidence Joan Laporta, s’intéresseraient tous deux au profil d’Erling Braut Haaland. Pour Viaplay, l’insatiable buteur du Borussia Dortmund s’est confié sur l’intérêt du Real Madrid. Néanmoins, l’attaquant norvégien de 20 ans reste concentré sur sa saison avec le Borussia Dortmund où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2024. Néanmoins, l’exercice du BvB n’est pas un long fleuve tranquille. En effet, en Bundesliga, le club allemand pointe à la sixième place du classement, soit à six points de la quatrième place du classement synonyme de qualification de la prochaine édition de la Ligue des champions. Une compétition qui signifie beaucoup pour Erling Braut Haaland qui a laissé entendre qu’il pourrait plier bagage si le Borussia Dortmund manquait ce rendez-vous crucial la saison prochaine.

« Tout ce que j’ai à dire c’est que nous devons nous qualifier pour la Champions League »