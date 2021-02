Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un prix XXL fixé pour le transfert de Moise Kean ?

Publié le 18 février 2021 à 17h45 par T.M.

Depuis le début de la saison, Moise Kean flambe avec le PSG. Mais alors que l’Italien retournera à Everton en fin de saison, Leonardo devra sortir le chéquier pour espérer le conserver.

A nouveau buteur ce mardi face au FC Barcelone, Moise Kean réalise une très bonne saison avec le PSG. Leonardo ne s’est donc pas trompé en allant le cherchant en prêt à Everton, où il était en difficulté. Néanmoins, le directeur sportif parisien peut nourrir un regret dans cette opération : ne pas avoir réussi à inclure une option d’achat. En effet, seulement prêté par les Toffees, Kean n’est donc pas sûr de retrouver le PSG la saison prochaine. D’ailleurs, cela pourrait être compliqué de convaincre Carlo Ancelotti de lâcher le buteur de 20 ans puisque selon les informations de Fabrizio Romano, l’entraîneur d’Everton compte sur Moise Kean pour l’avenir.

Un transfert à 70M€ ?