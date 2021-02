Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Varane… Le plan du Real Madrid pour le transfert de Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 17h15 par T.M.

Ne voulant pas entrer en guerre avec le PSG, le Real Madrid souhaiterait absolument trouver un accord gagnant-gagnant pour le transfert de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid veut Kylian Mbappé, mais n’est pas prêt à tout pour cela. En effet, comme l’a expliqué Marca ce jeudi, Florentino Pérez ne voudrait pas entrer en guerre avec la direction du PSG pour le Français. Ainsi, à Madrid, on aurait pris la décision de ne rien faire pour Mbappé tant que le Qatar n’aura pas clairement pris la décision de s’en séparer. Les Merengue attendraient donc le feu vert en provenance du PSG pour passer à l’action. Et selon les dernières informations de OK Diario , le Real Madrid souhaiterait bel et bien garder la meilleure relation avec les Parisiens lors des négociations pour Kylian Mbappé.

Le Real Madrid cherche la meilleure solution